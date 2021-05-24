恒指季檢爆出小冷門，好戲還在後頭︰信義光能（968）全日最多升半成，埋單倒跌0.5%，比亞迪（1211）最多同樣升半成，埋單仍升2.3%，碧桂園服務（6098）升2.8%最勁。講到呢度，心水清的戰友都明白背後原因︰有蟹貨與冇蟹貨的分別，所以本欄鍾情破頂股係有原因的。

話說上星期提到，在權益披露尋找炒作點子，乃五窮月其中一個搵食方法，上次講過嘅建業新生活（9983）及時代鄰里（9928）繼續爆上。揀有潛力做第二梯隊嘅，我會選擇太興集團（6811）。主席兼大股東陳永安5月10日起，共五次增持太興，平均價介乎2.01至2.08元；翻查資料，對上兩次出手，乃去年10月至今年1月，以及今年3月，其後股價分別累升約六成及兩成，四個字總結︰無寶不落。

講太興炒作點子，閒閒地都數到幾個。第一，本地疫情降溫，無論炒本地復蘇抑或通關概念，食肆一定係首選；第二，上年度盈利增長54.8%至1.19億元，成功疫市突圍；第三，全年計派息7.72仙，股息率約3.6厘，有一定防守力。靜候大股東增持價入場，跌穿2元止蝕，夠晒值博率。

唐牛

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