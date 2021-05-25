內地新來港居民成為香港樓市的新動力之一，甚至越買越豪。長實（1113）旗下港島南區淺水灣道90號，本月初以4.67億元賣出的一幢洋房，買家英文名字為國語拼音，料為內地客。

據土地註冊處資料，淺水灣道90號10號屋，實用面積5,630方呎，連250方呎花園及947方呎平台，成交價4.6729億元，呎價8.3萬元，登記買家為陳穎（Chen Ying）。中半山君珀最近錄得「甩名」個案，一個實用面積1,783方呎高層A室單位，原由陳穎及朱彪（ZHU BIAO）聯名持有，於2012年斥8,573.9萬元向長實一手買入，兩人當年持中國居民身份證來港買樓。至上月28日，單位透過內部轉讓方式易手，作價7,500萬元，買家為朱彪。

而陳穎「甩名」回復首置身份後，再購入淺水灣道90號大屋，只須付樓價4.25%印花稅，即約1,986萬元，毋須硬食15%雙倍印花稅。意味陳之後取得香港永久居民身份後，利用甩名手法買多層樓，兼細屋換大屋，慳稅近4,900萬元。

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