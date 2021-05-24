【本報訊】快手（1024）今年3月底止首季收入、毛利及電商業務都有不錯增長，但在不斷燒錢下虧損亦相應擴大。首季非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損淨額按年擴大13.2%，至49億元（人民幣．下同）；收入則按年升36.6%至170億元。快手此份成績表算是符市場預期，惟每月直播付費用戶平均收入則按季放緩11%至46.1元，值得關注。

快手昨日放榜前遭市場力沽，收報232.2元，全日跌3.2%，跑輸恒生科技指數；相較2月高位417.8元，更已累跌44.4%。

線上營銷收入增1.6倍

快手首季的平均日活躍用戶（DAU）逼近3億，按年增長16.6%；每位日活躍用戶日均使用時長為99.3分鐘，較去年同期多14.1分鐘。平均月活躍用戶（MAU）則按年升5%至約5.2億。

兩大主要業務收入南轅北轍。每年首季普遍被視為廣告行業的淡季，惟快手的線上營銷服務收入按年增長1.6倍至86億元，首次貢獻公司總收入超過五成。

相反，直播業務收入按年減少19.5%至73億元。業務收入下跌的原因是直播平均月付費用戶減少至5,240萬，而去年同期月付費用戶為6,700萬。另一部份原因是今年首季大眾恢復正常生活模式，在線上活動花費的時間減少。

其他服務收入為12億元，按年快速增長5.89倍，主要受電商增長所推動。

期內電商交易總額按年升2.2倍，至1,186億元。首季公司進一步加強閉環電商能力，並鞏固基於社交信任和內容的電商平台的獨特定位。

快手首次在財報中披露海外業務的發展情況，南美洲及東南亞為其進軍海外的核心市場。數據顯示，今年1至3月期間，快手海外市場的月活躍用戶均值超過1億；4月則進一步增長至1.5億以上。

專家：股價不易轉勢

耀才證券研究部副經理譚智樂認為，快手業績「中規中矩」，投資者可留意其經調整EBITDA虧損，以及直播業務的ARPU值下跌能否在接下來季度改善，另外電商平台可否成為業務的潛在主要動力。

市場普遍預計快手在2023年才有可觀的盈利能力，加上現時科技股的弱勢未見扭轉，「快手要借助這份業績反彈，或者轉勢並不容易」；圖表上，若快手要轉勢的話，至少要上返廿天線（250元水平），現水平不建議投放新資金入去。