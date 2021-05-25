上周貝殼發佈訃告，公司創始人兼董事長左暉，因疾病意外惡化去世。路透引述消息人士報道，中國市場監管機構早前開始對公司反競爭行為進行調查。

貝殼自去年大幅上漲之後，該股在今年迄今已下跌15％，今日美股開市前報48美元，跌7%。

貝殼公關部負責人向內媒經濟觀察網表示，並未接到相關通知，該消息實際是監管總局對各個互聯網平台點名的舊聞，包括貝殼在內的所有平台都在配合進行內檢。

報道指出，貝殼旗下有鏈家及貝殼找房平台，上個月受到國家市場監管局（SAMR）警告，禁止濫用市場支配地位，並被要求進行自我檢查。

涉平台「二選一」

知情人士說，最近數周市監局一直在調查公司是否強迫房地產開發商，僅在其平台上列出房屋信息，即「二選一」，公司對此拒絕評論。

其中一位消息人士稱，自4月下旬以來，市監局已在包括貝殼找房在內的17間營運平台的公司派駐了檢查員（ inspectors），以提高反壟斷效率。

據TF Securities的數據，公司最大的收入來源來自成屋和新屋交易，去年市佔分別佔總交易量的26％和35％，在中國分散的住房市場中，這比例相對較高。

騰訊（700）為貝殼大股東，去年貝殼在美國上市時披露文件顯示，騰訊已直接或間接持有貝殼找房16.5%的A類普通股。《路透》引述消息指，騰訊因未有正確報告過去的收購和投資，規避反壟斷審查，中國正準備對騰訊控股處以巨額罰款，料至少罰100億元人民幣。

貝殼早前宣佈，任命CEO彭永東為新董事長，接替因病去世的左暉。

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