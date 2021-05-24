消費券下半年開波在即，儲值支付工具吸客大戰如箭在弦。其中積極備戰的AlipayHK，股東之一李嘉誠旗下長和（001）去年持股被溝淡至4成，不再與馬雲旗下螞蟻集團平分秋色。本報進一步發現，原來長和同時將4810萬股份售予螞蟻集團，令持股不足2成，港資味進一步減褪，兩間公司亦越行越遠。

有學者分析，由於李嘉誠兒子李澤楷本身持有香港電訊（6823）旗下拍住賞Tap&Go，即使淡出AlipayHK，仍無阻李氏食消費券大茶飯，兼且長和旗下屈臣氏、百佳、豐澤本身網點眾多，已經是消費券大贏家，估計往後亦有機會完全出售股份。

長和與阿里（9988）旗下螞蟻2017年合資成立Alipay Payment Services（HK）（下稱AlipayHK），在港共同營運電子錢包支付寶香港，拓展香港電子支付市場。雖然AlipayHK仍然是中資品牌，但長和加入有助增加本地元素。

翻查資料，AlipayHK由CKHH Alipay Internet Services（HK）（下稱CKHH Alipay）全資擁有，其中長和及螞蟻分別透過旗下公司Rossinant以及Antfin（HK）Holding（下稱Antfin），多次共同「對等注資」，各持9,634.2萬股份，涉及金額達1.93億美元，各持50%股權。

CKHH Alipay去年9月只向螞蟻旗下的Antfin配發股份，涉及4,970.9萬股（涉6,200萬美元），長和有別以前無再對等注資，令雙方持股比例起變化，前者持6成，長和降至4成。

根據最新資料，原來長和不但止沒有注資，更在去年9月2日將4,810.5萬股份轉讓予Antfin，惟未有披露作價，令長和及螞蟻持股變成19.9%及80.1%，可見長和進一步淡出。以每股1.05美元計算，相關股份涉5,051萬美元（約3.94億港元）。

AlipayHK發言人未有回應轉讓股份交易作價，以及會否引入新股東，抑或傾向獨資經營，僅重申是次變動是雙方為進一步提升AlipayHK的營運效率而共同作出的決定，是次股份增持也是螞蟻一直看好香港發展前景而作出的具體行動，希望能藉此更好地支持其業務發展和更好地服務香港市民。

發言人又強調，公司仍然是一個立足香港、服務香港市民的本地團隊，螞蟻與長和將一如既往在戰略層面合作無間，全力支持和配合公司的業務發展。長和發言人未有回應本報查詢。

AlipayHK董事局成員維持不變，分別有螞蟻金服國際投資主管萬啓年、螞蟻集團國際事業群總裁趙穎，以及AlipayHK行政總裁、曾出任和記電訊（215）營運總裁陳婉真。

李嘉誠及馬雲兩人均被視為代表不同時代的富豪，2013年時馬雲曾豪言：「這是互聯網的時代，不再屬於李嘉誠了。李嘉誠在他那個時代，真的很不錯，但現在已不可能出現另一個李嘉誠。」及後馬雲旗下阿里巴巴確實發展一帆風順，2017年長和及螞蟻更在發展AlipayHK上合作，結果馬雲去年失言出事，有市場人士曾笑言「馬雲時代已經過去」。

學者：無必要「自己打自己」

中大商學院高級講師李兆波認為，長和持股權降至20%，是「方便隨時甩出嚟」，不排除螞蟻集團會引入其他投資者。港資淡出不太影響用家使用習慣，反而他留意到隨活躍用戶及交易量升至幾近飽和水平，AlipayHK推出着數誘因驟降，優惠吸引力較初期低。

360億元消費券龐大利潤在前，李澤楷持有的香港電訊（6823）旗下「Tap & Go 拍住賞」及長和有份的AlipayHK同為競爭對手，李兆波指出，李氏無必要「自己打自己」，而且長和本身持有豐澤、百佳、屈臣氏等，本身已是大贏家。

本港5,000元消費券將會在今年暑假開始登記，有望下半年發行。4間儲值支付工具則會負責發放電子消費券，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通、拍住賞Tap&Go。4間公司正積極籌備吸客計劃，藉政府消費券擴展商戶、零售客戶及生意。

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