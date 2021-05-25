樓價高處未算高，屯門居屋更直逼千萬，貴絕新界西北區。祥益古文彬表示，鄰近輕鐵美樂站的居屋美樂花園最新錄得一宗二手買賣，3房造價高見950萬元，創屋苑入伙約38年歷史新高。單位為4座中層E室，實用面積861方呎，3房間隔，享海景，業主開價980萬元，減至950萬元即獲區內客承接，樓價雖破盡屋苑紀錄，但呎價僅11,034元。原業主2008年以289萬元購入，持貨12年，賬面獲利661萬元，大幅升值2倍。

美樂花園屬屯門第一代居屋之一，早於1984年落成，共有10幢樓宇，是香港唯一「中等入息家庭房屋計劃」屋苑。

屯門半新樓䨇寓呎價更直逼2萬元。祥益黃慶德表示，屋苑一個實用面積268方呎北翼高層戶，開放式設計，獲區內首置客「即睇即買」，成交價511萬元，呎價19,067元，創屋苑呎價新高。原業主2016年以392.7萬購入單位，是次轉手賬面獲利約118.3萬元，升值3成。

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