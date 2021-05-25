市場憂慮通脹升溫，美國聯儲局多名官員相繼派定心丸，強調通脹僅屬暫時性。豐盛金融資產管理董事黃國英亦表示，市場不必過份憂慮通脹，建議採取較分散的投資策略，避免單一市場下跌及降低流動性風險，並料美股將跑贏大市。

黃國英出席旗下基金成立10週年記者會時指，面對中國壓制大宗商品市場，當由市場經濟變成計劃經濟，將不利市場發展，而且原材料成本無法轉嫁消費者，利潤受壓，加上企業獲取原材料亦有難度的情況下，將使整體中港股票表現相對較弱，惟李寧（2331）、安踏（2020）等全國品牌受惠國產力提升，以及物管股和本地房地產股則有望突圍，「最近啲樓賣得ok，幾多基金經理都話買香港樓，覺得全世界排華，啲大陸人就唔會去其他地方買樓，多數都嚟香港買，同埋都好多大陸公司嚟香港上市，製造幾十至一百個超級富豪，變咗香港貴價樓都可能係一個scarce commodity，所以住宅物價都有potential（上升）空間。」

黃國英續稱，反觀美股回調時跌幅較少，債券市場亦開始穩定、美金下跌，並預料有強勁的經濟復蘇，對美股形勢較好，惟提醒6月尤其關鍵，因美國失業率及CPI數據對通脹影響亦大。目前旗下基金的中港投資佔約50%，其餘為環球投資，其中美股約佔3成。

他形容目前股市「發達容易搵食難」，吸引千禧一代入市，博股票暴升獲利，但事實上要長期保持利潤又十分困難。面對通脹重臨，在揀股不揀市情況下，他旗下基金持倉轉趨分散至科技成份較少的個股，特別看好半導體上游設備供應商，包括ASML是基金十大持倉，而台積電（TSM）力推達1,000億美元的3年資本開支計劃及AMD推回購計劃，均反映相關企業具備強勁現金流，同時相信全球晶片短缺會持續。

另外，奢侈品市場的加價接受程度高，寵物用品、包裝食品等疫情受惠板塊，相信隨後亦會承接升勢。針對經濟重啟，零售股將受惠，包括GAP電商業務良好及Victoria’s Secret母企L Brands皆可留意。

近期加密貨幣出現幣災，黃國英指加密幣在該基金持倉不足2%，其中以太幣佔比最高，隨著NFT藝術利用以太幣交投、以太坊2.0能源消耗較比特幣低，基金亦趁跌市時將大部份比特幣轉倉至以太幣。

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