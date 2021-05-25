朋友公司要請一個高級管理人員，擔任COO的角色，他特別問我一些請人心得。每行都有其管理竅門，請對人的方法卻萬變不離其宗，對於一個管理層的角色，我會從這三個態度去考量：

首先，也是最重要的一點，就是管理者必須是一個「律己以嚴」的角色，譬如說C字頭的高級管理者，他們向董事局負責，如何營運公司，符合股東的要求，和令公司業務持續增長，是考核這些管理者的關鍵標準。律己以嚴之所以重要，就是因為上行下效，如果自己其身不正，便無法說服同事為公司努力，上梁不正下梁歪。

以警隊為例，國安處所爆出的邪骨醜聞，那位「不幸」的醜聞主角，令警隊形象大插水，相信他的仕途也到此為止。

管理者掌握公司的人事任命和關鍵決定的大權，一間公司要有系統，負責執行系統的管理者必須公正嚴明，因此我叫朋友請人時，必須觀察這一個特質，如果一個人能夠表現出律己以嚴，理論上請他做管理的理由，已有五成。

第二個關鍵重點，是這個角色能夠帶動公司成為一個無堅不摧的團隊，這些高收入的管理層並不是尸位素餐，他需要鼓勵同事的士氣，令大家目標一致。因此他並不是一個默默無言的執行者，而是能夠再言辭之間表露出志向，和有鼓舞士氣的能耐。要知道朋友今次要請的並不是請一個中層的執行人員，而是要聘請統帥，統帥級的人物，必須擅長鼓舞士氣。

鼓舞士氣並非代表誇大其詞，過分的承諾只會令人沉醉美好的夢中，最後說了卻做不到，將會對公司的打擊非常大。因此期望管理的重要性，能否恰當地制定目標，是一門管理藝術。

第三點，也是最令老闆最易忽視的一點，就是管理者能否與他的下屬保持距離感。很多人喜歡與下屬打成一遍，天南地北無所不談，成為工作上的知己朋友，他們卻忽視了一旦這個好友圈成形了，便會將組織架構變得鬆散，甚至無法管理，因為跟上司成為了朋友，下屬即使犯了小錯，也會隻眼開隻眼閉。但當這些小錯日日月月累積下來，終會釀成大錯，而問題的開始，就是上司無法保持足夠的距離。

這三點作為管理者的特徵，如果要以一字以概括，就是「軍人」；在商業世界的管理者，每天面對同行之間的爾虞我詐，假如他並非擁有以上三點的領導特質，最終會敗死沙場，甚至賠掉創業的根基。

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