根據《彭博》報道，至少有三家中國公司擱置了美國上市計劃，顯示由中資企業和香港市場掀起的IPO熱朝或正放慢腳步。今年在美國上市的34間中概股，有超過5成的股價已低於招股價。

受近期市場波動影響，加上投資者對創科成長企業的信心下跌，三間中資企業包括哈囉出行、喜馬拉雅和七牛雲，分別推遲投資者認購，他們兩星期前已向美國證券交易委員會（SEC）提交上市書面文件。

近期中概股IPO表現低迷，5月初上市的保險科技公司水滴（WDH）股價已較招股價大跌40%，而電子商務平台洋蔥（OG）股價亦比招股價低了9%。

據統計，今年在美國上市的34間中概股，有近6成、即20間的股價都較招股時低，當中包括兩大新股，霧心科技（RLX）及知乎（ZH），分別跌約6.2及18%，情況較2020年約40%破發更差。

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