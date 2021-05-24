【本報訊】《華爾街日報》昨日引述消息指，阿里巴巴 （9988）旗下雲計算業務阿里雲，遭主要客戶字節跳動終止國際數據儲存協議交易，轉為僅購買伺服器，令其業務大受打擊。

內地政府冷待

同時，阿里巴巴和系內螞蟻集團，近期受到內地更嚴格監管，令阿里雲難以獲得內地政府機構及國企的新合約，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。阿里昨日收報205元，跌1.44%。

阿里公佈首季業績顯示，雲計算收入按年僅增37%至167.61億元人民幣 ，是公司2014年在美國上市以來最慢增速。增速放緩是因為失去一個主要內地客戶的國際業務，而該客戶正是社交媒體抖音母公司字節跳動。分析預料，字節跳動此舉是希望可以自行處理雲端需求。不過，阿里雲拒絕評論公司與字節跳動相關的報道。

另外，阿里在內地雲服務方面亦面對更嚴峻競爭。行業統計數據顯示，一直傳出有軍方背景的華為，雲端市場佔有率由2019年大升一倍，至2020年底的16%；反之，阿里的份額則由同期的44%，降至41%。據知情人士表示，為應對華為不斷增長的市場份額的挑戰，上月阿里雲已重整架構，增聘更多地區經理，為內地各地的團隊提供更多權力，以促進銷售並留住客戶。