【本報訊】昨日兩隻股份公佈集資計劃，碧桂園服務（6098）及微盟（2013）宣佈發行新股及可換股債券，抽水超過160億元。

騰訊近4億認購微盟

其中，剛獲納入恒生指數成份股的碧桂園服務，計劃以74.25至75.5元，較昨日收市價折讓5.7%至7.2%，配售1.045億新股，佔擴大後股本約3.3%，集資最多達78.9億元，另外發行本金總額約38.8億元可換股債券，瑞銀、中金、大摩為承銷行，集資所得將用作潛在收購，擴大業務及一般企業用途。

此外，微盟委託瑞信、大摩、中金為承銷行，擬配售1.3億股新股，相當於已擴大後股本5.4%，配股價為14.86至15.26元，較周一收市價16.06元折讓5%至7.5%，集資約19.3億至19.8億元，其中騰訊（700）會斥5,000萬美元（約3.9億港元）認購不多於20%股份。另外公司亦發行零息換股債，籌3億美元（約23.4億港元），將於2026年到期。集團表示，配股所得可加強公司研發能力，提升公司營銷系統，增加資本作潛在併購，以及作為一般企業用途。

碧桂園服務昨收報80.05元，升2.8%，微盟則報16.06元，跌2.7%。