●金山軟件（3888）公佈，截至今年3月尾止三個月，收入為15.59億元（人民幣，下同），按年增加33%；扣除股份酬金的純利為1.16億元，按年增加17.63倍；每股基本盈利為0.09元。

收入方面，辦公軟件及服務業務的收益為7.71億元，按年增加1.04倍，主要由於對雲和協作需求不斷攀升，企業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。辦公軟件的月活躍用戶為4.94億人，按年增加11%。累計付費用戶為1,962萬名。

●工行（1398）公佈，全資子公司工銀理財收到中國銀行保險監督管理委員會批覆，工銀理財獲准與高盛資產管理合作籌建合資理財公司，合資理財公司將由工銀理財與高盛資產管理共同出資設立，工銀理財和高盛資產管理出資比例將分別為49%和51%。

工銀理財表示，此次與高盛資產管理共同出資籌建合資理財公司，將有利於本行為客戶提供更加多樣化和專業化的理財服務，並進一步增強公司服務實體經濟的綜合能力。

其他

●太古地產（1972）發行40億美元中期票據，滙豐銀行和渣打銀行為聯席協調行。

●新鴻基公司（86）公佈， 高偉晏及Wayne Robert Porritt獲委任為獨立非執行董事，董事袍金為每年29.8萬元，5月26日起生效。高偉晏擔任匯立 (WeLab) 首席發展總監；Wayne Robert Porritt曾在渣打銀行擔任大中華及北亞地區區域首席風險總監。

●石藥集團（1093）公佈，旗下附屬公司NovaRock Biotherapeutics Limited研發的全人源抗體藥物NBL-015的試驗性新藥(IND)申請，已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准。

NBL-015是一種全人源抗 Claudin 18.2單克隆抗體，用於治療Claudin 18.2陽性表達的晚期實體瘤，包括胰腺癌、胃部、食道或食道胃結合部腺癌。此I期臨床試驗將會評估NBL-015對晚期實體瘤患者的安全性、耐受性和藥代動力學特性。

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