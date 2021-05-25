美國肺炎疫苗接種工作持續進行，進度亦尚算理想，市場對於經濟全面重啟感到樂觀，隔晚美股3大指數上升；當中出行股包括航空股及郵輪股全面向上，表現較為突出。雖然美股喺前幾個星期以嚟，跌咗4個星期，但道指及標指喺呢段調整時間之中，只係分別跌咗0.5%及0.4%，屬於相當健康嘅整固，而調整幅度較大嘅股份，都係一批估值較為昂貴嘅股份，反映市場發展健康，美股並未出現任何泡沫。

至於港股周一表現呆滯，恒指服務公司上周五公佈新一輪季檢結果，恒指成份股竟然未有納入任何一隻科技股，3隻恒指新貴均不屬於資科技類股份。呢個結果反映內地反壟斷風向，狂風猛烈程度甚至影響到恒指選股，暫時避選科技股，睇嚟科技股，尤其係重磅平台股份，短期難有運行。

不過為達成2022年中前藍籌數目增至80隻目標，未來幾次季檢，每次或有5隻以上股份染藍，大家仍可繼續尋找藍籌明日之星。其中消費概念股及醫藥股，大有機會加入成份股家庭，以康希諾生物（6185）係古天后其中一隻未來藍籌心水之一。

康希諾生物研發生產的新冠疫苗克威莎，剛獲匈牙利頒發GMP認證，係繼巴西後，另一認可新冠疫苖克威莎嘅國家。

考慮疫苗行業嘅發展趨勢，康希諾計劃將其創新疫苗產業園項目升級，並替代II期生產廠房嘅建設方案，公司預計於2024年底完成上述款項於康希諾創新疫苗產業園項目使用。康希諾不僅擁有新冠肺炎疫苗Ad5-nCoV（克威莎）嘅生物科技公司，另外擁有16種高質量候選疫苗嘅創新疫苗供應商，考慮到市場對COVID-19疫苗的龐大需求，相信未來最重要催化劑係Ad5-nCoV嘅商業化。而康希諾嘅克威莎疫苗有良好的依從性，只需要一劑就可以激活免疫反應，而且儲存亦冇嚴格溫度限制，對於人口龐大，以及發展中國家係可靠選擇。

康希諾生物早前表示，正與歐洲某啲國家洽售其新冠疫苗，若然歐洲採購康希諾疫苗，將標誌著中國製造新冠疫苗喺全球推廣嘅重大突破。雖然美國於本月初曾建議開放新冠疫苗專利，及後遭到歐盟反對，其股價亦不過由400元水平回落至285元開始回升，形態呈現一浪高於一浪走勢。其股價於周一曾下試10日線（327元）獲支持，如能重返20日線企穩343元，整固完成後有望上試400元，現價買入，跌穿328元止蝕。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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