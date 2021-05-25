去年起陷入財困的高銀金融(530)，旗下何文田豪宅項目傲玟最新錄得一宗撻大定個案，原業主去年5月採用90天現金付款計劃，即通稱即供付款方式，繳付4,389萬元買入單位，但最新在昨日，即2021年5月24日終止買賣合約，撇除買家供款，最少遭發展商殺定438.9萬元。

成交紀錄冊顯示，傲玟2座11樓B室，實用面積1,425方呎，去年5月原業主張言（Zhang Yan）以4,389萬元買入，並且採用90天現金付款計劃，即簽訂臨時買賣合約後30天內需要交付一成定金，即438.9萬元，並且於90天內交付餘額後，原業主即需要開始供款，估計原業主最少供款逾8個月。

傲玟今年4月時曾錄得一宗天價成交，以1.211億元沽售首個複式單位，呎價50,000元，成交價及呎價均創項目新高，然而該買家最終放棄上會，料損失605.5萬元定金，即傲玟兩宗殺定涉及金額，已經超過1千萬元。

項目去年年末已經獲批入伙紙，但至今近半年仍然未批出滿意紙，並據悉未有買家接獲收樓通知。而且去年年中起，傲玟發展商高銀屢屢傳出財困消息，要出售九龍灣總部，並且要售出何文田站上蓋發展項目等，其集團主席潘蘇通位於南區深水灣道75號的大宅，早前亦在市場傳出洽售的消息；而傲玟地盤則在去年年末，多次有地盤工人因為勞資糾紛，屢屢傳出可能工程爛尾的消息。

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