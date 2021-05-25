港府早前公佈，新一批通脹掛鉤債券（iBond）予香港居民認購，債券年期三年，每六個月派息一次，息率不少於兩厘，發行額增至150億元，並按認購反應最多加碼至200億元。認購期由下月1日上午9時開始，同月11日下午2時結束。

各大銀行及券商開始為認購iBond進行推廣，其中富途證券除了費用「10免」（包括：認購手續費、代收股息手續費、到期贖回費、存倉費、暗盤交易佣金等）外，ibond認購期間，全新客戶在富途進行認購，可盡享一股蘋果迎新優惠，現值125美元 （約1,000元）。

而對手耀才（1428）推11全免優惠，包括100%按金、100%利息、認購手續費、暗盤買賣佣金等，而新開戶更可享1個月零佣金及其他優惠。

而各大銀行都提供認購優惠，以免收費為主，其中滙豐（005）表示認購iBond可獲豁免7項費用、恒生(011)豁免8項費用；工銀亞洲提供9免、大新銀行推出10免優惠等。

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