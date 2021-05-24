【本報訊】昨日兩隻藍籌藥股石藥（1093）及中國生物製藥（1177）均公佈首季業績，在上年同期低基數底下表現不俗。

中國生物製藥在昨收市後公佈，首季營業額增長16.4%，至72.43億（人民幣．下同）；股東應佔溢利為19.1億元，按年升1.2倍；每股盈利10.19分；首季股息派2港仙。期內，新產品銷售34.3億元，按年升67%；至於抗腫瘤用藥銷售26.4億元，較去年同期增31.8%。研發開支為10.6億元，按年增加4%，研發成本佔營業額比例為14.7%。

集團同時公佈，與康方生物（9926）共同開發、可用於三線治療轉移性鼻咽癌的「派安普利」已經向美國食品藥品監督管理局啟動提交生物製品許可申請，尋求上市批准使用。

石藥首季盈利增27%

另外，石藥在昨日中午公佈，首季營業額67.34億元，按年增長9.9%；股東應佔溢利14.7億元，按年升26.9%；每股盈利為12.29仙，不派息。

其中，成藥收入為54.8%，增9.1%。當中神經系統疾病產品收入增8.5%至17.95億元，抗腫瘤產品收入18.69億元，增加20.4%。期內研發費用6.91億元，按年增加21.7%，研發成本佔營業額比例為12.6%。目前在研項目約300個，並預計未來三年將有上市新產品逾60個，並正積極物色收購及合作的機會以加強產品管線。