黎智英股份被凍結當日，《台灣蘋果日報》宣佈印刷版本last day。由於消息太震撼，所以瘋狂洗版，慢慢很多人都忘記，除了政治可以KO一個商業機構之外，市場都可以。

政治和市場之間的分配優劣，是我小時候就已經接觸的意識形態論戰，有時歷久常新，最近查太說香港要放棄相信以前舊有的範式，要改為相信大政府小市場。在某國的標準，你不一定要抗爭才算反動，你不一定要叫過波瀾壯闊的口號，才算反政府，假如你在自己的專業範疇做得好做得出色，不用跟權力核心交手都有獨立自主的生存能力，這樣已經構成反動。這就是現在大政府小市場的範式。

我們現在見到所有營運科網平台巨頭的中國商人，全部就是愛國愛港，但為甚麼他們依然面對莫名其妙的監管打壓？那就是在於他們營運的生意有獨立生存的能力，螞蟻金服可以繞過國家直接控制的銀行系統，騰訊（700）的遊戲改變了意識形態的宣揚方式。

不是立了新的法律或者暴力衝突消失，所有嘢就回歸到2019年8月之前的和諧狀態，有些事情已經改變了。假如現在你做香港特色的流行文化，包括文藝創作、運動、音樂、電影，而又做到有聲有色的話，本身就已經很危險。對於最近一些流行文化的現象，我是從這個維度切入，這兒沒有任何價值觀判斷，客觀來講，有一些狀態始終都要面對，避不了的，因為，大家依然要在香港生存。

渾水

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