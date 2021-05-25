不經不覺，《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》簽署至今已經4年。時至今日，大灣區中的「兩區九市」合共貢獻中國GDP的11%，各自展現出不同的經濟和工業實力。科技創新將會是中國未來維持長遠競爭優勢的動力，中央政府期望發揮灣區內各地的獨特優勢，打造出環球科技和創新中心，從而帶動區內的製造業升級。在區內轉型的過程中，三大目標包括鼓勵技術創新、促進製造業升級，以及推動低碳發展，將會得以落實。

謀求達至三大長遠目標

首先，有中國矽谷之稱的深圳，本身已經擁有互聯網巨企、電動車龍頭，以及商用無人機的先驅，只要能夠善用當中的科技基建，將本身的優勢推展至鄰近城市，從而優化區內的資源分配和提升效率，便有望能整合出環球技術和創新中心。

其次，內地政府鼓勵製造業過渡至高端生產，同時希望推動技術本土化，以減少對個別商品如半導體的進口依賴。大灣區一直是內地重要的製造業樞紐，而且靠近深圳這個技術創新重地，在得到精密技術的支持下，是發展先進化生產的理想之地。

中央早前定下應對氣候變化目標，期望2030年達到碳排放峰值，並在2060年實現碳中和。可以預期，會有相當數量的政府補貼和政策支持潔淨能源和清潔技術的應用，利好以發展綠色和可再生能源為重心業務的行業。

主題與「十四五」吻合

上述的新規劃將會推動新一代信息技術、生物技術、高端裝備製造，以及新材料等板塊的發展，成為全新的支柱產業。項目預料將會涉獵5G和移動互聯網、高端醫療診斷設備、基因檢測、現代中藥、智能機械人、以及北斗衛星等範疇的應用。

事實上，這些主題的發展與「十四五」規劃不謀而合。我們認為圍繞數碼化、技術本地化，內需和清潔技術等長期增長主題，將會綻放出投資機遇。隨着數碼經濟大行其道，物聯網、虛擬實境、教育技術、機械人和無人機等前沿產業的發展，從根本地改變了人們的生活方式。由於這些產業目前仍處於早期發展階段，因此仍有較大的擴展空間。

香港將會成為外資門戶

在兩區九市當中，香港一直是中國知名科技企業上市集資的首選。這意味香港將會成為外資進入大灣區參與各種技術投資的門戶。換言之，香港股市將來不僅會為成功的企業融資，還會支持業務處於早期發展階段的企業。

另外，隨着大灣區的人口增長及財富累積，對金融及財富管理需求殷切。較早前簽署諒解備忘錄的「跨境理財通」計劃，不僅為區內居民跨境理財提供更便捷的渠道，亦為香港金融業帶來機遇。

至於如何捕捉大灣區的投資機遇。在股票策略上，我們看好專注於技術升級，同時在環球市場上佔一席位的本土企業，這些公司有望從環球生產鏈中脫穎而出，佔據更重要的地位。我們預期這些行業參與者有望在三年內，從研發能力和產能上，追趕上環球其他競爭對手。至於固定收益方面，由於人民幣在全球資產的地位日益增強，加上外資對中國債券的需求不斷上升，因此，我們認為人民幣債券的前景仍然樂觀。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞

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