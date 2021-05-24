陳德霖2019年離任金管局總裁一職，冷河期過後旋即創辦圓幣錢包科技，惟成立未夠1年，公開資料顯示投資者出資額跌6成，變成2,000萬美元（1.56億港元），背後原因原來涉及公司架構重組。

根據公開文件顯示，圓幣股本構成當中，有500萬股是美元股份，每股值10美元，總值5,000萬美元，正正是5名機構投資者早期的出資額；而1,000股屬港元股份，每股1港元，由一間叫先達的BVI公司持有，估計是最初成立公司時的「殼」。上述股份總價值約為3.9億美元。

由圓幣去年成立不久，最初美元股份僅獲繳付1,000萬美元，及後才增至2,000萬美元，有3,000萬美元（佔60%）其實並未繳足，圓幣今年4月28日最新會議決定扣除該筆未繳足部份（to nil），令「股價」突然急跌6成，每股由10美元跌至4美元，變相這間公司資本大減，跌至僅2,000萬美元（1.56億港元）。

圓幣科技5名創始股東，分別是總部位於深圳的璀璨資本（Bright Venture Investment L.P.）、具區塊鏈投資背景的Dragonfly Round L.P.與HashKey Holdings、金融服務商Eminent Vision、及眾安在綫旗下ZhongAn Digital Asset Group，並各佔約20%股權，各持100萬普通股。

圓幣發言人指出，圓幣錢包公司調整註冊資本是配合成立控股公司的架構改組，成立上層控股公司，尚未投入的資金會轉投入到新成立的控股公司，因此股東的投資總額並沒有任何改變。

翻查資料，陳德霖與圓幣錢包科技確成立一間名為圓幣控股（香港），董事架構一致，而股東則是一間BVI公司RDWT Holdings (HK) Limited。此意味，原本5,000萬美元是直接發展圓幣錢包科技，現時股東投入為2,000萬美元，3,000萬美元資本將歸控股公司所有，或涉及業務重心策略變動。

除資本變動，圓幣早前亦出現董事局變動。投資者之一眾安在綫（6060），其董事長歐亞平，以及被指登記地址屬雲鋒投資管理的虞梵韵，均於3月份中辭任董事，公司委任曹進作為新的董事。

而其餘董事包括眾安國際總裁許煒、HashKey Group及上海萬向區塊鏈董事長肖風、Dragonfly Capital合伙人馮波，以及內地民企博奇環保（2377）非執董鄭拓。圓幣發言人指，早前兩名董事辭任與公司這次改組無關。

圓幣被指與數碼人幣性質相近

圓幣成立目的是協助貿易企業解決跨境支付難和慢的痛點，及方便企業管理外匯風險。除了貿易支付常用的幣種，公司亦會推出一個以區內多種貨幣合成的記賬和支付單位「圓幣」，外匯風險較使用單一外幣作計價和結算低。

陳德霖於圓幣成立時曾指希望以金融創新建造圓幣錢包系統，促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心的地位。圓幣除獲得投資者青睞外，更於今年1月申請儲值支付工具牌照，近日正招聘營運經理（支付）及高級軟件工程師。金管局發言人表示，當局一直以來根據《支付系統及儲值支付工具條例》以及相關的程序和準則處理牌照申請，如發出新的儲值支付工具牌照會作出公佈。

不過，有業內人士分析指，圓幣料採用基於區塊鏈、背後具實體資產支持的支付系統，實際上與未有採用區塊鏈，但具加密性質的數碼人幣有相同功效。而數碼人幣現時正在香港測試，未來料允許內地銀行及儲值支付工具跨境通用，或與圓幣概念相似；而更甚的是，數碼人幣本身是力抗其他加密幣崛起，圓幣角色更顯得敏感。發言人稱，數碼人幣的推廣大大有利於跨境支付行業的發展，公司業務與數碼人幣不會構成任何競爭關係。

財金官員紛入初創 做「生招牌」為主

陳德霖並非第一位接觸初創公司的財金官員，不少財金界高官離開政府後都踩入商界。最為人熟悉必是前財政司司長曾俊華，在2017年參選特首落敗後創業。他在初創及金融科技相關行業尤其活躍，先後加盟金融科技投行Ion Pacific及數碼港科企Benefit Vantage Limited（BVL），亦創立了「薯片叔叔共創社」，助年輕人創業。

但最深刻的，要數曾俊華於2019年出任保泰人壽（Bowtie）資深顧問，為該公司業務提供策略諮詢之餘，更成為該公司「生招牌」，而該公司去年標準化保費為2,464萬元。

財庫局前局長陳家強在2017年辭官後翌年，加入本地金融科技初創企業WeLab Bank，並有份助取得虛擬銀行牌照。陳於2019年獲委任為銀行董事局主席。近月更有傳WeLab擬重啟上市大計，最新估值或高達156億元。

另外，本報早前報道港交所（388）前行政總裁李小加去年底退任後，急急腳繼續籌建名為「牛碼」公司以實現「滴灌通」的計劃，將傳統金融資金引至創新企業。雖然他未曾正面回應，但公司網頁近月已登場，拓場外金融交易市場。

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