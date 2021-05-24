【本報訊】港交所（388）集團行政總裁歐冠昇昨日履新，合約期為三年，至2024年5月23日止。彭博引述消息報道，相比交易所業務增長，董事會更重視港交所作為監管機構的角色，而歐冠昇正正被主席史美倫賦予整肅及審視交易所文化的任務。歐冠昇表示，很榮幸加入和領導港交所，這是至高的榮譽，也是一份重任。

深化互聯互通成挑戰

據知情人士指，港交所爆出賄賂醜聞後，史美倫認為，曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，因在高度監管的大行工作過，具備有力整頓的經驗。史美倫在前行政總裁李小加退任前，已開始着手處理高層的內部衝突，及容許董事會在招聘方面擁有更多控制權，並停止上市部與該所各業務單位之間的溝通往來。不過，港交所、證監會發及歐冠昇均對報道不予置評。

有股壇長毛之稱的David Webb批評港交所在港府鼓勵下，為爭取更多業務而降低監管標準，例如容許同股不同權公司在港上市，他看不出港交所有改善監管質素的行動。

香港證券業協會主席徐聯安透露，史美倫早前曾與業界見面，及解釋港交所相關聘任過程，當中史美倫提到，歐冠昇的國際及金融管理經驗有助港交所業務更國際化。徐又預計，深化與國內互聯互通，將是歐冠昇任內挑戰之一。