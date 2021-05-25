2019年尾，Tesla獲多家內銀批出貸款，用於擴建上海的工廠；2020年來自中國的年收入按年急增逾1.2倍；中國製的model 3降價吸客，市場認定Tesla將在大陸大展鴻圖，正當股價坐火箭。有華爾街分析員卻指Tesla最大的風險便是中國。

此話當時無人理會，去年個個係牛市股神，入得Tesla的九成九賺錢。但今年Telsa碰的中國釘，似乎證明該風險正在應驗。

上周五《路透》引述消息人士透露，部份北京及上海的中國政府部門主管，基於對車cam的安全隱憂，指示員工不得停泊Tesla車輛在部門範圍。暫時未知有關指示是否由政府官方發出的禁制令。其實歐洲車如Mercedes-Benz同樣設有車cam，但是次針對的只有Tesla。

新聞層面看，今年Tesla在中國的負面消息曝光次數不容忽視。中國早於今年３月禁止Tesla車輛駛入軍事地方範圍。其後Elon Musk曾表示，若Tesla在中國進行間諜活動，公司將會倒閉；今年2月，網傳Telsa員工向一名內地Model 3車主指中國國家電網的充電設施導致車輛出現故障的短片，最終令Telsa為員工言論向國家電網致歉；讀者較記憶猶新，要數到上月發生的「上海車展維權事件」，官媒批評Telsa高管對事件的回應態度傲慢，指所有車企都須對中國大陸市場有敬畏之心。

中國與「crypto界KOL」Elon Musk對加密貨幣的看法南轅北轍，前者表明會打擊比特幣挖礦和交易行為，金融機構不得開展與加密貨幣相關業務；後者則表明支持加密貨幣發展。我好奇一個依靠中國市場高速增長的企業，與中國就虛擬貨幣唱反調會不會有後果。

不過近月Elon Musk對比特幣的看法撲朔迷離，時而彈出時而彈入，或許Musk在得罪中國或得罪全球bitcoin散戶中掙扎着。中國是全球最大的電動車市場，亦是Tesla第二大收入地區，佔全年公司收入約21%，若Musk往後持續在加密貨幣議題上指手劃腳，作為Tesla股東將為其股價感到更擔憂。

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