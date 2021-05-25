樓市再轉高溫，焦點新盤之一的大圍柏傲莊III，準備短期內推售。發展商新世界發展(017)今日首度開放示範單位予傳媒參觀，料短期內公佈定價。

是次開設兩個示範單位，其中一伙以1B座48樓A室為藍本，實用面積765方呎，屬3房加儲物房，另設有連裝修示範單位。發展商指出，項目住宅大堂及升降機智能保安系統均採用免觸感應系統。

設免觸式感應系統

單位內玄關位置，設備有消毒功能衣帽間，供住戶更換、消毒及貯存隨身衣飾。三房及四房單位牆身採用山嶺木舍建材取替，以顯自然格調。單位露台及工作平台使用L 型軌道設計玻璃趟門 (MAGIC SLIDE)，節省開關時佔用的空間。全數建有892伙的柏傲莊III，單位由1房至4房不等，實用面積285至1,695方呎。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊第1及2期不少向隅客，預計日內公佈項目首批定價，預計周末開放示範單位予公眾參觀，下月初開賣，首批單位包括1房至4房戶，望河景單位有望挑戰呎價3萬元，將有機會透過招標方式發售。

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