港島區挾三十年來未有鐵路上蓋住宅新供應，路勁(1098)與平安不動產本月開賣的黃竹坑晉環，一個月內賣樓百億，資金瘋狂湧入樓市。多個名人及家族購入外，連帶熟悉地產市場的地產「富二代」，包括莊士「太子爺」莊家淦、紡織大王羅定邦孫女羅君兒，均先後購入晉環。

晉環1A座22樓B室，實用面積612方呎，屬兩房單位，按土地註冊處資料顯示，單位本月以1,846.2萬元沽出，實用呎價3萬元，登記買家莊家淦，(CHUANG KA KAM GEOFFREY)，與莊士國際(367)主席莊紹綏細仔同名，料屬同一人。莊士國際過往發展不少貴價豪宅，如多年前購入山頂百祿徑15號屋，前身為已故華懋董事局主席王德輝的故居，購入後連同毗鄰17號共同發展成兩幢豪宅放售。

此外，同屬晉環1A座16樓E室，實用面積581方呎兩房戶，按資料顯示，獲同屬「富二代」紡織大王羅定邦孫女羅君兒以1,176.4萬元購入，實用呎價29,542元。羅君兒2015年曾被悍匪入屋打劫，並將她劫走禁錮4天，事件轟動全港。被綁架歷時96小時，4年前羅君兒將親身經歷寫成《歷劫生命》一書，憶述當時事發經過。

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