嘉里物流（636）加強本港電商物流服務，與港鐵（066）合作，在港鐵站設置智能櫃。嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培認為，香港速遞市場很大，不擔心與未來大股東順豐競爭，並指會因應市場需求，會加強「即日送」等快速送貨服務。

嘉里物流夥拍港鐵推出「KerryExpress@MTRShops」新零售服務，明天（26日）起會在港鐵8個車站設立自取點，今年內將增至13家。自取點會提供「互動店」及「自提櫃」兩種形式服務，當中互動店設有互動屏幕，可供顧客即時購買及提取貨品；而自提櫃初期供嘉里的合作夥伴，或其電商平台KL Club的顧客使用，有關平台主打Outlet貨品。

劉健培表示，電商服務將是嘉里物流的發展重點，未來除了智能櫃，會陸續推出更多服務，例如需求龐大的即日派送，相信可令業績有明顯增長。嘉里電子商務總經理林清豪補充，留意到市場對「即日送」、「2小時送」等需求越來越大，目前嘉里僅以配合電商客戶來進行，但相信將會有自家服務推出。

與順豐互補多過競爭

嘉里物流早前獲得順豐控股入主，正進行收購程序，被問兩者會否造成競爭，劉健培強調，有關新零售拓展策略在去年已經推動，並認為香港的電商物流市場很大，不怕會有競爭，反而是互補性質。

對於同行競爭，林清豪則指，嘉里今次賣點是「全鏈路」安全性，由出貨至取件均做好配套，特點指出智能櫃具有安全偵測系統，能提防有人私下放物件入櫃內，「裏面有啲違規嘢嘅話，我哋即場會有警報，提示同事去處理」，而運費則因應電商客戶而異。

港鐵：第二季港消費意慾好轉

港鐵商務總監楊美珍表示，在港鐵站商戶設立自取點理念與嘉里物流一拍即合，為市民提供網上落單、車站取貨的便利服務。她表示，本港購物意慾在第二季有好轉，車站商店出租情況有改善，而港鐵仍然為商戶提供支持措施。

嘉里物流首階段自取點將設於香港、九龍、粉嶺、火炭、將軍澳、兆康、鑽石山及觀塘港鐵站。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略