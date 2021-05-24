【本報訊】內地監管機構在整頓個別行業一向不手軟，但論到監管力度的雷厲風行，政策打擊面之廣，難與過去一周相提並論。今輪先由多位國家領導人直斥行業亂象，揭開監管升溫的序幕，矛頭指向教育、醫療、平台經濟、比特幣及大宗商品，此五大板塊概念股昨日遭投資者大手拋售。根據過往經驗，當局對各板塊的監管陸續有來，跌浪亦只是剛剛開始。

繼上周初總理李克強連番聲稱要穩定大宗商品價格後，國家主席習近平、國務院副總理劉鶴分別出席兩個會議上強調要治理行業亂象，習針對教育與醫療，指出要深化醫療服務價格改革，又指校外培訓機構無序發展，將會從嚴治理。劉則提及要打擊比特幣挖礦和交易行為，又要強化平台企業金融活動監管。另外，五大部門召開會議，稱要加強對大宗商品期貨及現貨市場監管。

火幣科技插22%

習近平點名的教育股、醫療股突然出現監管風險，希望教育（1765）跌3.9%，收報2.45元；中教控股（839）跌2.1%，收報19.5元；醫療股方面，康希諾（6185）跌2.4%，報335.8元，A股插5.43%；復藥（2196）跌0.9%，報58.3元，A股跌1.35%。

至於劉鶴點名的比特幣，其相關股份跌幅更大，火幣科技（1611）跌22%，報14.66元；歐科雲鏈（1499）跌14.9%，報0.37元；平台經濟相對跌幅較小，美團（3690）跌1.5%，報271元；阿里（9988）跌1.4%，報205元。大宗商品方面，兗州煤（1171）跌2.2%，報9.78元；江西銅（358）跌4.25%，報17.12元。

專家睇淡教育股

在針對平台企業金融後，中資金融股昨日相反跑出，四大內銀只有工行（1398）微跌，而交行（3328）升1.8%。

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，從上一輪的互聯網股可知，監管措施不會只得一條，可預期各板塊都會有一系列措施推出，「例如教育股，政策一定會好緊，唔可以牟暴利，唔可以做大型併購，所以我都唔睇好」。他指昨日沒有其他重大消息，故股市相對淡靜。

恒指全昨日低開40點，上午曾挫262點，跌穿10天線後喘定，午後跌幅收窄，最終收報28412點，跌46點或0.2%，日成交額1,209億元。北水錄得16.7億元淨流入，其中10.5億元來自騰訊（700），美團、小米（1810）則錄得各4億元淨沽。

另外，京東（9618）、網易（9999）大熱倒灶未能染藍，昨日一如預期插水，收市分別跌2.2%及4%。至於即將晉身藍籌股的比亞迪股份（1211）及碧桂園服務（6098）分別升2.26%及2.82%，只有信義光能（968）跌0.46%。碧桂園服務昨日後市隨即「抽水」，公佈折讓5.7%至7.2%配股兼發債，集資約117億元。