港股中午升幅擴大，恒指現升468點，報28,880點；受惠首批追蹤恒生科技指數的內地ETF今日（25日）上市，北水淨流入51.69億元，科指部份重磅股表現造好。

首3隻內地科指ETF今日分別在深交所及上交所掛牌，總基金規模約30億元（人民幣，下同），包括博時恒生科技ETF（159742）、華夏恒生科技指數ETF（513180），及易方達恒生科技30ETF（513010）。華夏升1.42%至1.002元，成交547.7萬元；易方達現升1.02%至0.993元，成交358.16萬元；博時現升1.01%至1.001元，成交82.4萬元。

科指重磅股表現造好，騰訊（700）升4.4%，報611.5元；小米（1810）升3.9%，報27.7元；美團（3690）升2.1%，報276元；阿里（9988）升0.7%，報206.4元。

早前，中證監批准8間基金公司發行追蹤恒生科技指數的內地ETF，當中3隻今日上市，其餘包括大成、嘉實、華安，及天弘旗下產品。大成、華安產品將在周四（27日）上市；嘉實昨已結束招募，而天弘產品仍在招募期。

內媒《證券時報》引述廣發中證滬港深科技龍頭ETF基金經理羅國慶表示，2019年以來，中國企業赴美上市的不確定性增加，海外中概股也紛紛選擇回歸香港二次上市，如阿里、京東、網易等科技巨頭先後選擇回歸香港二次上市。這也逐步改變了港股的行業結構，使得以科技為主的「新經濟」行業在港股中的市值佔比越來越高。展望未來，一大批互聯網企業有望回歸港股進行二次上市，也將繼續擴大香港股市中科技行業的市值佔比。

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