上周五收市恒指服務公司公佈季檢結果後，阿里巴巴（9988）雖為贏家，於恒指影響力將大幅提升，但昨日卻見低開4元 ，收報205元，回到去年6月初水平，顯著跑輸大市，值得分析是否存在趁低吸納價值。

阿里創立於1999年，主要提供技術基礎設施及營銷平台，幫助商家、品牌及其他企業利用新技術與用戶及客戶互動，以更高效的方式運營。截至今年3月底資產淨值約9,375億元，現時已發行股數約214.62億股，計出每股淨值折合為51.7291港元。相對昨日收市價，市賬率為3.96倍，反映就基本面而言此價偏高。然而，參考於2017至2021年3月底之每年最低市賬率為3.49至4.68倍（以ADS價格計算），平均值為4.22倍，高於現時的3.97倍，證明現價實則偏低。平均值相對每股淨值為51.7291元，得出每股合理值為218元，較205元之潛在升幅為6.34%。

數據反映現價進場風險不大，若再參考截至今年3月底的收入約7,173億元，相對現時已發行股數，每股收入折合為39.5796港元，對比205元之市銷率為5.18倍，參考於2017至2021年3月底之每年最低市銷率為4.56至8.09倍（以ADS價格計算），平均值為6.2倍，得出現價偏低的結論。平均值相對每股收入為39.5796元，得出每股合理值為245.60元，較205元之潛在升幅近兩成，證明現屬中長線投資吸納時機。

聶振邦

獨立股評人

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