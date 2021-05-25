離岸人民幣兌美元午後擴大升勢，升破6.4關口，創2018年6月以來新高；在岸人民幣兌美元升0.3％，報6.4016，為一周最大升幅。

翻查人民幣走勢，今年初至2月中旬，人民幣對美元滙率向上，由6.54升值至最高6.43水平，及至2月下旬至3月底，人民幣滙率受壓下挫，貶值約1.8%，而4月以來，人民幣對美元持續升溫，累計升值幅度超2%。

人民銀行副行長劉國強早前表示，人民幣今年有升有降，波動在合理的均衡水平，滙率由市場決定。人行為完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，他指有管理的浮動滙率制度將成為中國當前和未來一段時期的策略。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）認為，美元兌人民幣在今年第三季將進一步走低，並會在該季度觸底，而2022年美元兌人民幣將有更多上行空間。該行預測9月底和12月底的滙率分別為6.30和6.35，明年3月底和6月底則分別為6.40和6.45，建議投資者在今年第三季繼續做多人民幣兌美元，但第四季需要密切關注美聯儲局的政策論調。

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