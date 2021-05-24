瑞士再保（下稱瑞保）上周四配售新華保險（1336，下稱新保），新保股價下跌，帶來買貨良機。本欄5月7日於30.1元薦買，現價29.20元。

1) 2013年11月，瑞保以每股25元，向蘇黎世保險購入其所持全部的1.5286億股H股（佔H股14.78%）。2017年11月，瑞保「斬邊留邊」，以每股47.3元沽售0.75億股新保，上周四再以每股29.2元，沽售其餘0.7786億股。瑞保動用38.22億元投資於新保，賺20億元，賺幅52%。

瑞保2017年賣一半新保，新保股價隨即見頂回落，賣價PE高達27倍，賣得好。但上周清貨，料賣錯，因為作價PE只及3年前一成半，過份偏低，下家接貨贏面大，肥過上家。

2) 新保十年前上市，當年已是國內第三大壽險集團。兩周前，公司網站披露剛登上2021年中國「上市公司品牌價值活力榜」Top 1。新保2020年上半年盈利按年跌22%，下半年按年大升51%。全年賺142.9億元人幣，微跌2%，只因付稅11.9億元人幣（2019年：稅項回撥23.4億元人幣）；稅前盈利，實增17%。

預測PE 4.5倍

今年首季，新保純利63.05億元人幣，按年大增36%，並已相等於去年全年的44%。全年預測賺167億元人幣，增17%，預測PE 僅4.5倍，歷來最低，較6年平均13.3倍大折讓。

3) 新保今年預測PB 0.67倍，歷來最低，較6年平均1.37倍大折讓。

4) 新保往績股息率5.7厘，今年預測6.6厘，較6年平均高出3.8厘。

★新保現價29.2元，目標價重溫：43元，潛在升幅47%。大和睇52元，聯昌睇48.5元。

同場加映：新華保險2011年上市，IPO價28.5元，現價29.2元，十年只升2%，等同雷打不動。股價如此失色，直覺以為業績一定非常失色，事實不然，上市當年賺28億元人幣，今年預測167億元人幣，十年增幅5倍！每年複合增長高達20%！上市Day One 至今，股數不變，沒有每股攤薄效應。

友邦保險（1299）是大行愛股，沒有一家券商叫Sell。2010年上市，當年賺27億美元，今年預測68億美元，十一年增幅152%，其實不錯，每年複合增要7.6%，但遠遜新保十年的5倍的增幅，現價101.7元卻較當年IPO價19.68元飛升417%，新保大大落後。

友邦今年預測PE 23.3倍，PB 2.33倍，新保PE及PB分別只及友邦的19%及29%，嚴重Mispriced，值得買買買。

何車