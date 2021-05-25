快手（1024）公佈今年首季業績後，被多間大行調低目標價，現報206.6元，跌11%。

公司被多間大行調低目標價，其中摩根士丹認為公司因投入增加，今年的虧損將擴大，將公司目標價由350元下調至300元，續予「跑贏大市」評級。

瑞銀就指，快手首季收入和經營虧損率令人失望，預計廣告和電子商務收入將在今年繼續分別實現94％和1.45倍增長，但由於公司繼續投資其極速版和海外市場，銷售和營銷費用比率仍然很高，將目標價從432元下調至400元，重申「買入」評級。

野村就認為，快手整體表現符預期，不過與對手抖音比較，抖音日均活躍用戶和平均使用時間增速明顯較快，維持「買入」評級，目標價由333元降至273元。

美銀就指，公司業績好壞參半，電商及廣告業務增長較快，持續投資內容及提升用戶數量，重申「買入」評級，但基於其進取的投資，對其目標價由353元下調至303元。

業績顯示，首季銷售及營銷開支按年急增七成至116.59億元（人民幣，下同），但收入按年倒退5%至170.19億元，期內平均日活躍及月活躍用戶分別為2.95億及5.19億，按年升16.6%及5%，反映公司繼續「燒錢」吸客，但用戶升幅及使用時間增幅並不明顯。

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