創興銀行（1111）母公司越秀集團提出私有化，每股作價20.8元，較停牌前溢價約51.2%，但其實，它的股價在停牌前一日，由於春江鴨「偷跳」，從10.56元升至13.76元，一共升了30%，所以實際上，它是升了90%才對。

創興每股淨資產23.14元，私有化作價較其市賬率折讓，不過正如周顯大師講過很多次，沒有2倍以上的利潤，絕不值得私有化，因此，估計創與的真正價值是在60元以上。

越秀集持有創興74.97%股權，其實廣州地鐵也持有7.21%，兩者的母公司都是廣州市政府，相信只是為了避開監管法例，因而作出的財技安排。

2018年8月22日在本欄寫過創興，指越秀在2013年的收購價格是35.69元，2015年供股價是17.05元，當時股價已跌至14.18元，抵到不能再抵，現在當然證明了我說得對，可是其後其股價一直向下，去年最低試過8.74元。由此可知，向下炒、私有化，才是散戶輸得最慘的大殺傷力武器。

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