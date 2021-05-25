外媒引述消息指，持有Brooks Brothers、Juicy Couture和Forever 21等品牌Authentic Brands Group LLC正探討最快年內上市，尋求估值約100億美元。

《彭博》報道，Authentic Brands已與潛在的顧問討論IPO，但計劃仍未有最終定案，規模和估值仍可能發生變化。Authentic Brands拒絕評論。

Authentic Brands由加拿大人Jamie Salter創立和經營，多年來收購逾30多個品牌，包括破產的Barneys New York。在2019年獲私募基金BlackRock投資8.75億美元，估值超過40億美元。

2016年，Salter與美國最大的兩個商場業主合作，收購了破產的時裝零售商Aeropostale，並促成了其他零售交易，包括去年收購破產的Forever 21。

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