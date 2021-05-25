財庫局局長許正宇及副局長陳浩濂與一眾證券業界會面，回應業界對發展、營商環境，及成本等問題。

許正宇表示，在十四五規劃下，未來主要就資產管理中心、風險管理，及人民幣國際化三大方向發展。他預告，將就設立外地基金遷冊來港機制的建議提交立法會審議。他又指，市場經常將香港與新加坡比較，但他認為「唔會睇隔離點跑，而香港有國家作後盾嘅優勢。」

立法會金融服務界別議員張華峰建議，應將港交所（388）過時、資訊費用降低或廢除，他直言「我哋幫佢拉客，唔係佢競爭對手。」另外，就證監及港交所加強細價股的監管，張認為仍有優質的公司，倡將其納入互聯互通。

朱太：印花稅應「可加可減」

「殼后」朱李月華則就股票印花稅提出「可加可減」機制建議。她批評，證監會收入增加，經費年年大增，應否就此設立上限。她續指，近年香港債券市場發展越趨成熟，應將參與者限制由專業投資者擴至散戶。

多間券商代表均提出，期容許擁有9號牌（資產管理）的券商盡快參與理財通，及支持香港發展SPAC。證券及期貨專業總會關注行業主任陳志華認為，政府在商業市場上不應作出過度干預，又指證監會近期擬收緊對上市中介人規定欠缺公道。

許正宇統一回覆表示，明白業界在疫情下經營困難，十分重視補助聯繫發展。最近港府力推債權及家族辦公室的發展，有助金融市場整體發展；承諾協助業界應用金融科技。他又指，正撰寫香港金融定位的發展策略。

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