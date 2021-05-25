美國早前公佈4月消費物價指數CPI上升4.2%，遠超預期，引起市場憂慮加息風險。聯儲局多名官員重申，通脹壓力不會因經濟重啟而持續攀升。

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）、聖路易聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，隨着疫情減退和釋放被壓抑的消費需求，未來幾個月內，因供應短缺而推高物價是意料中事，但一切只屬暫時性。

布雷納德周一（24日）出席由CoinDesk舉辦的Consensus大會稱，長期通脹預期是通脹走勢非常重要的部份，但目前仍然極穩定，暗示即使有一些因素推動通脹，也不會持續。她強調，倘若通脹持續且明顯高於央行預設的目標，進而威脅到長期通脹預期，聯儲局也有政策工具及經驗，能將通脹緩慢地降至目標水平。

博斯蒂克同日出席網上研討會時稱，物價如今攀升的確有原因，問題在於會持續多久，目前他認為物價壓力不是持久性。

布拉德則接受Yahoo財經訪問表示，對通脹繼續上升不感意外，相信今明兩年通脹將超過2%，但強調只屬暫時性。

另外，紐約聯儲銀行公佈推算數據，倘若聯儲局每月買債計劃不變，聯儲局明年底資產負債表規模可能達到9萬億美元。自去年疫情爆發，聯儲局每個月買入1,200億美元債券，行動直至今年底結束，但亦有可能選擇逐步減少買債額，直至明年底完全取消買債為止。

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