Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）再一次出口術左右比特幣（Bitcoin）價格。馬斯克周二（25日）於Twitter發推文指，已與北美的Bitcoin礦商交談，他們承諾發佈現有可再生能源使用情況及未來使用計劃，又呼籲所有礦商這樣做。

CoinDesk數據顯示，Bitcoin最新報39,169美元，24小時升12%；以太幣報2,689美元，升27%；狗狗幣報0.36美元，升23%。

馬斯克與另一名Bitcoin大好友Michael Saylor指出，他們周日（23日）和北美主要比特幣礦商電話會談「能源使用透明度」問題，與會席包括加密貨幣投資公司Michael Novogratz創辦人Galaxy Digital、礦業公司Hut 8 Mining Corp等，而大家已同意成立Bitcoin挖礦委員會，以建立能源報告標準。

Hut 8 Mining Corp隨後亦發推文，表示將推動環境、社會和企業管治（ESG），並教育市場可持續挖礦是可行的，更是當務之急。Saylor所屬軟件公司MicroStrategy上周宣佈，已趁Bitcoin價格下跌時增持，使持有量達到約92,079枚比特幣，共花費22.5億美元，即平均價格約24,450美元。

Bitcoin早前因馬斯克反口拒收買車、又稱Bitcoin挖礦對環境破壞大，加上Bitcoin遭中國全面封殺虛擬貨幣後，導致價格大跌，上周三（19日）曾挫至30,000美元水平，24小時跌3成。這波動引起華爾街和監管機構憂慮，擔心Bitcoin根本未準備好發展成支持者所設想的黃金時代。

美國投資公司Miller Tabak Co.首席市場策略師Matt Maley稱，如果市場繼續因為馬斯克的推文而瘋狂波動，對這個資產類別將是很大的挫折，並將失去正當性。

橋水基金創辦人Ray Dalio則表示，寧願持有比特幣，也不要持有債券，因債券回報率追不上通脹。

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