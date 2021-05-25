近月，市場的樂觀情緒集中於美國及其大規模刺激計劃、溫和的貨幣政策、快速的疫苗接種進展和強勁的經濟復蘇。雖然各國在推廣疫苗，但新型變種病毒亦仍在傳播，特別在印度。但我們認為，疫情彰顯了個別新興市場的持續韌性，令這些市場的基本面更具有吸引力，同時亦加速了整體新興市場的發展。

儘管今年許多市場的經濟增長復蘇可能依然疲弱，但我們預計二零二二年將會進一步正常化，新興市場銀行體系的壓力一直在可控的水平，而新興市場的消費觀念也代表着一個極大的增長機會。在疫情過後的復蘇中，各種商品和服務領域可能出現新機會，而且將會是一種持續高端化趨勢，以滿足高收入消費者對更高質素商品的追求。與已發展市場相比，疫情的確加速了新興市場的技術轉型和創新，令企業產生了更高的自由現金流。同時，新興市場企業的價值鏈規模亦不斷擴大，而我們能在這些企業中找到各種持續發展的特徵。我們預測，隨着各行各業的持續發展能鞏固企業基礎，未來將會有更多優質企業在新興市場湧現，為新興市場投資者帶來具有吸引力的長綫投資機會。

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

黃德泰

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