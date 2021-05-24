這一陣子亞洲區債券息差跟全球其他地區的債券息差拉闊了，亞洲區的投資級別或高息債與歐洲、美國及拉美的同級別債券相比都顯得比較便宜。投資機會許多時候是要靠在不清的視野中發掘，亞洲區中某些行業或類別的債券正展現了一些投資機會。

中央為收緊內房融資設立的「三條紅線」政策，有效地令到整個內房業有序的去槓桿，內房的資產負債表質素將繼續提高。去槓桿化將令內房債的贖回速度加快，供應減小，債券的稀缺性將會增加，這些因素將會支持內房的債價。

疫情對博彩業的打擊史無前例，2020年澳門的博彩收入下跌了85%，但大多營運商的現金流及資產負債比例仍算健康，保守地假設未來12個月，就算是零收入都不會出現財政困難。

印尼正迅速成為亞洲債券投資者的避險天堂，其對外强勁及正在上升的貿易盈餘，政府債務相對GDP比例約為30%，遠低於BBB主權評級要求的55%，所以該國的主權評級下調風險較低。所以自疫情危機以來，印尼盾的滙率一直穩定在每美元兌14,000至15,000之間，加上年初至今消費復蘇和商品價格上漲仍然支撐着印尼經濟增長，印尼財政更形穩健。

市場噪音從未間斷，但買債要買得安心還是要回歸基本面，以上三類亞洲債在基本面而言，相信能受到嘈雜的環境挑戰。

鄧威信

星展銀行（香港）豐盛私人客戶執行董事