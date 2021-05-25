特約報道｜自開放BNO簽證以來，不少人香港人都考慮移居英國。由於英國政府宣佈延長印花稅豁免措施，英國央行基準利率維持0.1 厘，吸引不少港人趕上豁免印花稅「尾班車」，以更低成本置業。想搵高性價比而又不失便利的樓盤，倫敦週邊的地區就成為好選擇。近日有新盤位於倫敦東南面，36分鐘可到倫敦，入場費平大一截，而且位於活化計劃區，極具升值潛力。

位於倫敦東南的肯特郡（Kent），素有倫敦「後花園」的美譽，Medway圈都市由有五個沿河城鎮組成，更入選2021年最值得投資的地區，因當地政府致力推行市區發展計劃，大量投資打造Medway都市圈成為可持續發展地區，增加就業機會。當地有完善的交通網絡，搭火車可達倫敦核心，樓價比倫敦市內低一大截，所以是許多倫敦上班族的首選。根據Hometrack市場研究指出，在倫敦周邊可通勤上班的小鎮當中，Chatham的性價比最高，無論租屋與交通成本都最相宜，透過HS1可快速到達倫敦，由Chatham車站到達St Pancras車站只需36分鐘。

Medway都市圈內的五個小鎮，都有各自有市區發展計劃，其中Chatham Masterplan發展計劃，是由曼徹斯特著名的MediaCityUK發展商The Peel L&P，斥資6.5億英鎊打造的河畔地區活化規劃。整個計劃將會興建高級住宅，更涵蓋零售、休閒、教育、寫字樓等社區基礎設施，樓盤正正是上述的發展計劃中的一環。可以預期計劃將會複製MediaCityUK經驗，帶動當地經濟增長，極具發展潛力。

對於家長來說，選擇物業其中一大著眼點就是當地的教育資源。樓盤區內擁多間優質學府，毗連3間大學，如University of Greenwich、University of Kent體育學院等，另外區內有Sir Joseph Williamson’s Mathematical School與The Rochester Grammar School兩間學院，均被英國教育標準局（Ofsted）評為Outstanding（傑出）等級，教學師資優良，家長可放心讓子女就讀成長。

項目毗鄰梅德韋（Medway）河濱水區，6分鐘可達Gillingham火車站，9分鐘到Chatham火車站，交通方便。樓盤提供1-3房公寓現樓單位，大部份單位設有陽台，盡享開揚河景。樓盤採用高標準設計，裝修時尚典雅，會所具有綠化空間、花園平台、健身房、禮賓、辦公室和停車場等，設施一應俱全。而且週邊生活配套充足，附近有碼頭購物中心、Asda超級市場、餐廳、電影院等，生活所需都供應齊全。項目知名發展商 X1所打造，在利物浦、曼徹斯特、肯特等地已有超過30個開發項目，信心有保證。

-

全球經歷疫情，WFH工作模式應運而生，不僅讓人對大空間的居住環境有需求，一些價格較平離大城市稍遠一點，必要時仍可通勤上班的樓盤，變得份外搶手。新模式令大城市的周邊小鎮，成更具升值潛力的黑馬。樓盤入場費只需22萬英鎊起，更有2年6厘租金保證。本週末舉行展銷會，同日更有講座請來英國物業專家，剖析Kent的獨有之處及未來升值前景，助你更詳盡地了解位於倫敦東南的居住、投資、升學寶地，把握機會報名。

【倫敦東南居住寶地Kent】河畔景致全新現樓

日期：5月29至30日（星期六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行8樓819室

【英國物業專家開講】

主題：專家剖析Kent獨有優勢及升值前景

日期：5月29至30日（星期六、日）

時間：下午1時及4時 (每日兩場)

立即報名：https://bit.ly/34iaZw9

----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略