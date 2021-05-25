隔晚聯儲局官員再次淡化通脹危機，10年期債息保持平穩在1.593厘水平，科技股持續有反彈。美股三大指數期貨向上，納指100期貨延續隔晚升勢漲0.6%、標指期貨升0.35%、道指期貨升0.3%。

焦點板塊之一落在Amazon據報作價90億美元收購製片商美高梅，即電影James Bond製片商，如果交易達成將會是Amazon自2017年以來最大宗收購，將可為旗下Amazon Prime Video帶來更多內容。最新Amazon股價於盤前升0.9%至3275美元。

另外是次收購為串流平台進一步整合，其中AT&T早前宣佈將旗下媒體分折與Discovery組成新公司。

晶片股方面，積弱半個多月的費城半導體指數重上50天線，隔晚收報3122點。即將於周三盤後公佈業績的Nvidia繼續挑戰前頂，最新升1.2%至632美元。設備股三寶Applied Materials、Lam Research及ASML分別升0.25%、1.3%及2%。

電動車初創公司Lordstown Motors（RIDE）指今年產量最多只能達到預期的一半，同時需要集資以應付經營開支，RIDE股價盤前大跌12.6%至8.45美元，同時較高位跌逾七成。

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