【本報訊】市建局歷來最大規模的觀塘市中心重建計劃，前後歷時逾十年，當中夥拍信置（083）發展的商住項目凱匯，近期終於陸續收樓，發展商將餘下約200伙以現樓方式發售；而長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY同樣以現樓方式推出，觸發一場東九龍至將軍澳現樓新盤對撼戰，涉近400伙。

信置2018年底以平均折實呎價17,388元，開賣凱匯首批205伙，整個項目累售九成約1,800伙，套現228億元，餘下約200伙，挾近期展開收樓程序，隨即以現樓方式發售。

項目昨沽出兩伙，包括3座49樓F室，實用909方呎，折實價2,298.7萬元，呎價25,289元；另2座49樓H室，實用717方呎，折實以1,723萬元沽出，呎價24,031元。集團表示，凱匯乃本港首個配備5G基建物業，管理費每方呎3.98元。

SEA TO SKY料明年初入伙

另一邊廂，長實將軍澳日出康城SEA TO SKY取得入伙紙，明日開放現樓供公眾參觀，周五發售171伙。長實高級營業經理楊桂玲表示，SEA TO SKY預計明年年初入伙，選用建築期付款計劃，最高19%折扣，以最新價單1G號所見，第1座35樓D室，折實價1,202.5萬元，折實呎價17,130元。

同系西半山豪宅21 BORRETT ROAD昨日上載新銷售安排，推出18樓3號室招標，單位實用2,194方呎，屬四房雙套房，本周五起招標，下月3日截標。項目累售8伙，套現逾22億元。

恒地（012）推售啟德The Henley I後，龍湖集團（960）與合景泰富（1813)同區尚．珒溋亦加推第6號價單涉67伙，周五發售155伙。

尚．珒溋加推 最平1,008萬

合景泰富海外拓展部香港區總經理蘇維文指，項目加推67伙，實用334至854方呎，包括1伙一房戶 、4伙兩房戶及62伙三房戶。龍湖香港營銷總監黃少鴻表示，第6號價單繼續設有醫護人員置業1%折扣，以及啟德住戶限時1%優惠，最高獲樓價20%折扣；扣除最高折扣後，折實價1,008.04萬至2,784.61萬元，折實呎價25,277至32,993元，整批折實平均呎呎28,468元。尚．珒溋累售439伙，套現逾68億元，平均成交呎價26,327元，最高成交呎價近3.5萬元。

此外，新世界發展（017）旗下大圍站柏傲莊III，今日開放示範單位予傳媒參觀。