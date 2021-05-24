政府部門把市區公共空間劃地為牢，分裂管理，導致多個市容怪象。舉一個例，紅隧香港灣仔的出口，有一條往南區經堅拿道的天橋，在隧道口形成一個圓形的空地，康文署便在此建成一個非常難進入的小公園。由於出隧道往跑馬地及南區的天橋是屬於路政署維修管理，所以在天橋下有一片空地，本來是與康文署這片公園連成一片，但由於這是天橋底，在政府部門分割歸路政署管理，路政署的主要業務並不是民政康樂，如果市民進入此地而有意外，此責任由哪個衙門負責呢？

民政署只是個無牙老虎，各部門權責不清，所以路政署索性把這片空地用圍欄圍起，市民不可進入，變成無用浪費之空地。至於市區內有些幾十呎及幾百呎的小空地，由於康文署不願處理及管理，結果歸於地政署，他們又不管，索性用鐵絲網圍封了事。這些城市小空間，因為政府各部門精神分裂而浪費了，民政署更是失責。

回歸前這些民間庶事是由市政局及新界市政局處理，回歸後，政務官為了奪權，把市政局取消，理論上便把這工作分給民政事務署。不過，20多年來，民政署證明是無能力處理這些事。市區內這些小事，正好反映香港政府管治不濟，政府要在每區內有一個或三人小組，有權有責指揮這些政府衙門及管理保養市區內的建設，才可以對市民問責。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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