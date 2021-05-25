4月初已停牌的中國華融（2799），陷入千億債務危機，旗下一隻交易所債券的折算率最新被降至不足五成，根據中國證券登記結算數據顯示，適用日為5月25日的「20華融G1」的標準券折算率為0.4，相較4月初的0.91跌超過一半，而《彭博》數據亦顯示，截至2020年6月17日，聯合信用評級維持該債項為AAA評級。

《彭博》引述南京證券分析師楊浩指，華融證券單隻債券的折算率下降，只是中證登在華融出現負面新聞後的特別處理，認為面對不確定的債務危機，這操作能夠幫助華融，以及為市場管控質押風險。

《紐約時報》早前引述知情人士消息指，中國政府對華融的重組計劃正處於初期階段，而境內外的債券持有人最終或仍需承擔重大虧損，而中央未必會大手拯救華融，當局有可能會向重組公司注入部份資金，但並不足以償還所有債務，目前重組方案亦未有時間表。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略