【本報訊】上車客趕入市帶動，樓市展開新一輪破頂潮，將軍澳日出康城一房單位已升至「8球」。東涌昇薈呎價直逼1.7萬元，再創新高。

昇薈呎價直逼1.7萬

香港置業劉浩勤表示，日出康城最新誕下的一房樓王，位於Malibu的2A座高層D室，實用面積368方呎，向西北享全海景，今年2月放盤時，業主開價只是780萬元，惟樓市不斷升溫，最後反價廿萬，至805萬元獲承接，呎價21,875元，創日出康城一房單位新高價。原業主2018年3月以631.1萬元一手買入，持貨滿三年SSD鬆綁即沽貨，賺173.9萬元或28%。

東涌昇薈10座高層G室，屬頂層之一的「鳳凰樓」，實用面積445方呎，獲上車客以738萬元購入，樓價創屋苑一房新高，呎價16,584元更創屋苑新高。粉嶺牽晴間8座高層F室，實用面積428方呎，成交價637萬元，呎價14,883元，創同戶型兩房成交價新高。

富誠謝婉玲稱，牛池灣老牌居屋瓊山苑錄得近一年來首宗綠表成交，為B座高層1室，實用面積548方呎，三房間隔，以335萬元平賣，呎價6,113元，創屋苑綠表呎價近四年新低。瓊山苑樓齡接近40年，政府擔保期已過，銀行只提供最多六成按揭，即買家要預備至少四成首期。另外，疫情下業主不接受睇樓，但勝在價錢吸引，買家仍願意在無樓睇情況下執平貨。原業主1982年以24.16萬元一手買入，物業39年升值近13倍。

新界兩大蝕讓盤、上水天巒及大埔比華利山別墅再錄損手個案。消息指，比華利山別墅湖景道雙號屋，實用面積1,902方呎，原業主2008年以2,353萬元購入，剛以2,168萬元沽貨，持貨13年賬面貶值約185萬元。而天巒琉森大道單號屋，實用面積1,818方呎，剛以2,900萬元易手，原業主2010年以3,064萬元購入，賬面蝕164萬元離場。