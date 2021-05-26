本欄愛股嘉利國際（1050）又傳來好消息，集團預計截至3月底止全年，盈利增長不少於35%，原因主要有四個︰1. 雲端應用、線上商務等推動伺服器產業需求增加，帶動五金塑膠業務錄得良好增長；2. 產品組合持續優化及高度自動化生產持續取得進展；3. 嘉輝豪庭第四期住宅項目部份單位入賬；4. 獲得中港政府一次性補貼及支出減免優惠。

盈喜四個原因，三個屬於核心業務的增長，簡單計計數，上一年度全年盈利2.5億元，意味新一年盈利達3.38億元，又以上半年賺1.5億元計，則下半年盈利為1.88億元，按半年計亦有25%增長。集團發行股數20.13億股，每股盈利推算為0.168元，保守估計派息比率為七成（過往四年介乎71%至97%），則每股派息約0.12元，以昨日收市價1.77元計，股息率達6.8厘，以歷史高位2.07元計，股息率也有約5.8厘。

還要留意，集團早前的好消息還包括收購泰國汽車零部件及模具製造商、強攻電動車配件訂單，以及有可能分拆房地產業務。集團將於6月下旬公佈業績，期間每逢下跌都是吸納好機會，短炒以1.6元作止蝕位，中長線繼續坐定定等破頂。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略