港鐵（066）早期公佈未來10年投資1,000億元項目，行政總裁金澤培表示 ，會從一貫公司盈利及銀行借貸來投資。他又稱，港鐵屯馬綫已完成基本測試，仍待政府審批，有關票價「短貴長平」問題，則要時間理順。

金澤培表示，1,000億元投資包括東涌線延、屯門南延、古洞北環綫、以及小蠔灣車廠上蓋物業項目，公司將會透過一貫派息後盈利和銀行借貸來支持。主席歐陽伯權指出，雖然有關投資金融龐大，但「港鐵根基做得好好」，相信有足夠條件推動。

金澤培：屯馬綫短貴長平要時間理順

港鐵屯馬綫預期第三季通車，金澤培指出，大型全綫測試基本上完成，仍要待政府審批，「我哋當然想越快越好。」對於屯馬綫將出現「短貴長平」的票價問題，金澤培解釋是「歷史原因一路留下」，期望透過每年票價調整來理順，相信仍要一定時間解決。

至於沙中綫過海路段，金重申情況仍然嚴峻，受到兩大關鍵工序影響，包括新舊路軌接駁問題，以及新訊號與新車投入服務延遲，解釋指若關鍵工程延誤，整個項目都會延誤，該公司仍努力追進度，希望「追得返幾多都好」，但相信達到原定2022年首季通車的計劃難度甚大。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略