這兩三個月來都有好幾個場合談及iOS 14.5新的App Tracking Transparency Framework，對我們這些做Digital Marketing的從業員的影響。當中會談及這問題的technical side，同時也談大家如何看私隱這回事。

我們說玩facebook就是出賣私隱。Mark Zuckerberg現在大概比我們的父母更了解我們。社交媒體，或各種的mobile App每天都跟我們24小時。他們收集我們的個人資料，到一個程度是我們無法想像，甚至是我們會恐懼的。

我們明知這些事情，但我們有停下來，放棄社交媒體嗎？沒有，反而是每天繼續玩，繼續上繳我們的私隱給他們。提交私隱，是因為我們都沒有付費給這些App。在幾個場合，我都有問與會的朋友，如果我們關心私隱問題。其中一個主要的問題，就是私隱與金錢之間，大家如何取捨。當然這些一個非常簡化的scenario。非常二元對立。你一是繼續免費用這些服務，並繼續任人追蹤你的行為；一是用金錢贖回你的私隱。

當然不同場合的與會者有不同的回應。大家有些說就算Instagram要每月收US$1-2，他們都會用；但有些就算是utility或news App每月收這個費用，也未必願意課金。但似乎不願意課金的，仍有一個不小的百份比。於是我會問：那作為一家企業，我們要用他們的服務，不願付錢，也不願付其他代價，那他們賺甚麼呢？

我明白，「他們賺甚麼」其實是他們的事。作為用戶是沒有義務幫他們去想。我這樣問，是因為參與我的講座，或到訪的課堂，都是以marketer為主要受眾。我們沒有必要去想Mark Zuckerberg的公司沒有人付使用費，少了大部份私隱數據之後要如何維生，但我們要清楚我們面對的受眾是怎麼樣的受眾。

當然，其實因為我要他們當場表態，才會有既不願付錢，又不想讓Facebook取私隱的狀況。現實生活中，如果不是蘋果、歐盟或各大瀏覽器做了些東西來「保障」我們的私隱，我們其實仍安舒在「很討厭Facebook偷我的私隱」，但仍每天讓他們偷的狀態。

我們很關心／擔心我們的私隱嗎？今天再重新想想吧。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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