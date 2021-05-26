投機大師Mark Minervini常鼓勵交易員專注於個股走勢而撇開指數，事關市場出現大牛市或大熊市的機會即使近年已越催頻繁，但亦屬罕見。所以單看指數，在這種波幅市下很容易影響判斷。說到專注個股，市寬仍是指數以外判斷大市強弱的方法，始終恒生指數只有50多隻，而過去半年，不論港股美股，2到3線股份和指數走向都差天共地。最近即使納指持續破頂，但大部分2-3線股亦比高位跌近一半。所以要分析大市有沒有主題好炒，或是反彈有沒有持久力，亦應顧及市寬。

市寬是指大市強弱股份的分佈，較常用的是股份高於50天移動平均線比率，或是20天移動平均線高於50天移動平均線的比率，通常為單一數值。不過筆者習慣根據股份的強、中、弱三個狀態觀察大市市寬。普遍認為MACD處於階段四是下跌階段，為之弱股，而MACD階段2則是上升階段，為之強股，其餘階段1、3則是整固/反彈浪，為之持平階段。

觀察階段4的市寬比例由5月14日（指數見低位當日）的30回落至26日的22.1，而同期階段2的市寬則由14日的23.3略升至30.11，代表市場有近8%由弱轉為持平走入反彈階段，同期更有6%股份轉為強勢，反映市底硬淨，可是5月25日時指數已升破5月3日位置，唯5月3日階段2市寬為32.67，而5月26日則只有30.11，即與指數有背馳，所以大市再向上動力未必太強，可推斷大市於29,300附近容易遇上阻力，但不至於出現5月初的下跌趨勢，比較可能在28,650附近找到支持，並形成波幅區間，資金將流入階段4轉1和階段2的股份，例如正在形成cup and handle set up的3998、正進行square set up的882都是考慮之列。

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