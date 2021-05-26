印度政府最近要求WhatsApp撤回新私隱政策後，要同時執行新的《科技資訊法》，否則不排除採取法律行動。《路透社》引述消息人士指，WhatsApp反向印度政府提出法律訴訟，指控新法侵犯私隱。

Facebook（FB）旗下Whatsapp，現時在印度有超過4億名用戶，據報指出，當地法律要求WhatsApp揭露被合理懷疑犯法人的對話內容，但Whatsapp表示消息是經過加密，只有發送人及接受者才能看到，因而向德里高等法院提出訴訟。

印度政府與矽谷多間科技巨頭交惡，早前曾派警察到Twitter辦公室，不但要求刪除有關疫情的假新聞，更要求刪除有關批評當局應對疫情手法的貼文，因為Twitter把支持莫迪政府等政黨發佈的內容均標籤為「受操控媒體」。

《路透社》目前無法確定控訴是由Whatsapp提起，由於事情的敏感程度，暫時未能核實控訴者；而Whatsapp發言人亦拒絕評論。

Whatsapp母公司Facebook在印度擁有大筆投資，公司擔心過度嚴格的法律將影響投資前景。

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