【本報訊】豐盛金融資產管理董事黃國英出席旗下基金成立10周年記者會，發表對後市看法，他認為美國經濟復蘇強勁，加上中國變成計劃經濟，不利市場發展，料中港股市走弱，惟本地房地產股則有望突圍。

黃國英表示，中國壓制大宗商品市場，原材料成本無法轉嫁消費者，令利潤受壓，加上企業獲取原材料亦有難度下，將使整體中港股票表現相對較弱，惟李寧（2331）、安踏（2020）等全國品牌受惠國產力提升。

物管股和本地房地產股則有望突圍，「最近啲樓賣得ok，幾多基金經理都話買香港樓，覺得全世界排華，啲大陸人就唔會去其他地方買樓，多數都嚟香港買。」

料美股表現較佳

相比中港股市，黃國英認為美股將跑贏大市，因預料美國有強勁的經濟復蘇，而且美金下跌、債券市場亦開始穩定。目前旗下基金的中港投資佔約50%，其餘為環球投資，其中美股約佔三成。

他特別看好半導體上游設備供應商，包括ASML是基金十大持倉，而台積電力推達1,000億美元的三年資本開支計劃及AMD推回購計劃，均反映相關企業具備強勁現金流。另外，具備加價能力的奢侈品股能造好，寵物用品、包裝食品等疫情受惠股，相信亦會承接升勢。