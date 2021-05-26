香港的大學八仙過海，在是否規定學生接種疫苗一事上，各施各法，莫衷一是。

美國的情況比香港更複雜，更加政治化，美國4000多間大學之中，約有十分一已表明學生接種了疫苗，才能在秋季回校上實體課堂。

據《紐約時報》分析，要求學生打針復課的大學，集中在民主黨執政的州份。至於共和黨主導的地區，基本上只有私立院校才有接種要求，這些「紅區」甚至有法規禁止機構硬性要求成員接種疫苗。

反觀「藍區」，約100間大學在硬性強制打針之餘，亦有軟性利誘。以新澤西州的Rowan大學為例，完成接種的學生可以減免學費500美元，宿生再減500。

至於外國學生要打甚麼針亦沒有統一要求。

紐約大學目前只接受獲美國食品藥物管理局授權（包括：輝瑞-BioNTech，莫德納和強生／楊森）或在世界衛生組織認可的疫苗（包括：牛津／阿斯利康和國藥）。

國產的科興不在此認可名單之內，如果香港留學生打了此疫苖就比較麻煩，因為校方都不知如何處理。該校說他們仍在等候政府的指示，如果有需要的話會向學生提供協助。

哈佛大學則比較明確，假如學生在抵達校園只注射了世衛認許以外的疫苗，校方會為他們提供美國食品藥物管理局認許的疫苗。該校的通告亦表示此政策在秋季開學前，可能會因應科研結果而改變。易言之，如果到時名單無變，注射了科興的哈佛國際生便要加針。

疫苗接種不涉政治？可能嗎？

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